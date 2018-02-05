Школьный пристав будет обязан сообщать полиции о задержке и правонарушении подростка

05.02.2018 11:39 Школьный пристав будет обязан в случае задержки подростка сообщать родителям, а, обнаружив правонарушение, он должен немедленно обратиться в полицию. Данные изменения входят в закон Грузии «Об общем образовании».



Пакет изменений МВД подготовило вместе с министерством образования и науки, в ближайшее время он будет направлен парламенту.



«В целях нейтрализации конфликтов между учащимися и превенции конфликтов за пределами школы, пристав будет обязан в случае задержки подростка немедленно сообщать родителям, а в случае правонарушения – полиции;



Служба школьных приставов становится гораздо более независимой и обладающей высокой легитимацией – пристав будет назначаться на должность не директором школы, а главой службы приставов, что повысит уровень независимости пристава. Главу службы приставов, в свою очередь, назначает министр образования», - говорится в законопроекте.

















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