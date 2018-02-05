Министр иностранных дел Японии поздравил грузинского коллегу с победой Левана Горгадзе

05.02.2018 13:04 Министр иностранных дел Японии поздравил грузинского коллегу с победой Левана Горгадзе

Министр иностранных дел Японии Таро Коно прислал поздравительное письмо вице-премьеру, министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе в связи с победой грузинского сумоиста Тотиносина (Левана Горгадзе) на Кубке Императора.



«Вице-премьеру Грузии, министру иностранных дел, его превосходительству, господину Михаилу Джанелидзе,



всем сердцем и душой поздравляем с победой грузинского сумоиста Тотиносина в Хацу басё — 2018 (первом туре). Его успех очень радостный и значимый в истории дружеских отношений наших стран. Желаю ему успехов и в будущем, а нашим странам – еще большее углубление двухсторонних отношений. Министр иностранных дел Японии Таро Коно», — говорится в письме.



Информацию распространяет посольство Японии в Грузии.















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