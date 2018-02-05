АМЮГ обратится к суду по делу экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в статусе друга

05.02.2018 13:26 «Ассоциация молодых юристов Грузии» обратится к Городскому суду по делу экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в статусе друга.



По словам представителя АМЮГ Ноны Курдованидзе, Грузинская сторона не должна экстрадировать Мустафу Эмре Чабука, так как в Турции положение с точки зрения прав человека является тяжелым.



По ее словам, в соображениях друга суда рассматривается тяжелое положение в связи с защитой прав человека в Турции, а также та релевантная судебная международная и местная практика, которая используется по экстрадиционным делам.



«Мы просим суд, рассмотреть дело по тем стандартам, защиту которых требует рассмотрение подобных дел. АМЮГ считает, что Грузия не должна экстрадировать Мустафу Эмре Чабука, и для этого есть несколько оснований», — заявила Нона Курдованидзе.















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