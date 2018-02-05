Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Законопроект о реформировании службы школьных приставов будет представлен парламенту в ближайшие дни


05.02.2018   14:04
Министерство внутренних дел и министерство образования и науки Грузии обсудили проект изменений в закон «Об общем образовании» Грузии в связи с реформированием службы школьных приставов, — информацию об этом распространяет министерство внутренних дел.

По информации министерства, встречей руководили заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили и заместитель министра образования Лия Гигаури. На ней присутствовали представители различных государственных ведомств, парламента, неправительственных и международных организаций.

Согласно законопроекту, с целью обеспечения безопасности в школах, установка видеокамер на внутреннем и внешнем периметре будет обязательной.

«Видеокамеры охватывают всю территорию школы и внешний периметр. Процесс оснащения будет постепенно осуществляться, и охватит все школы Грузии без исключения. В школах, где уже есть камеры, их зона покрытия будет проверяться, и в случае необходимости количество видеокамер будет увеличено. Администрирование видеокамер будет осуществлять служба приставов.

• Координация между министерством образования и науки и министерством внутренних дел будет еще больше расти. В частности, в целях выявления риск-групп в школе на раннем этапе и превенции преступления за пределами школы, между министерствами будет происходить обмен информацией о правонарушениях;

• В целях нейтрализации конфликта между учениками в школе и превенции продолжения конфликта за пределами школы, судебные приставы будут обязаны задерживать подростка и сообщать родителям, а в случае правонарушения – незамедлительно сообщать полиции;

• Служба школьных приставов становится более независимой и высоколегитимной – пристав будет назначаться не директором школы, а главой Службы школьный приставов, что увеличит качество независимости приставов. В свою очередь, главу службы школьных приставов на должность назначает министр образования.

• Если действующим сегодня законодательством, школьным приставом может стать лицо со средним образованиям, после изменений, приставом будет назначено только лицо с высшим учебным образованием;

• Возрастной ценз принятия на работу пристава увеличивается до 21 года;

• Меняется правило профессиональной подготовки школьного пристава, которое наряду с теоретической подготовкой будет предусматривать и практический компонент. Увеличится продолжительность курса подготовки. Курс будут вести соответствующие эксперты, что обеспечит высокий уровень обучения и профессиональный рост школьных приставов. Соответствующую переподготовку согласно новому курсу действующие школьные приставы пройдут поэтапно.

Целью законопроекта является увеличение эффективности службы школьных приставов и превенция преступлений среди подростков как в школе, так и на близлежащей территории путем тесной коммуникации между ведомствами.

Кроме законодательных изменений, в этом направлении, министерство внутренних дел и министерство образования уже осуществили несколько шагов. В частности:

• Углубилось сотрудничество между школьными приставами и патрульной полицией; усилилось патрулирование на периметре школы;

• Задействована горячая линия психологической помощи;

• Усилилось психологическое обслуживание в школах. Этот процесс поэтапно охватит всю страну, и в конечном итоге, у всех школ будет квалифицированный психолог;

• В результате сотрудничества с психологами, министерство образования разработало конкретные рекомендации для родителей, учеников и учителей;

• Флаеры с рекомендациями будут раздавать во всех школах поэтапно, что будет способствовать повышению сознательности о насилии и буллинге, превенции преступления, помощи жертвам насилия», — говорится в информации МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия занимает 16-е место по уровню свободы бизнеса
Во сколько обойдется в 2018 году гражданам содержание государства?
EИБ может выделить Грузии кредит на 100 млн долларов на строительство ПХГ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений
Наркоман из Абхазии напал на семейную пару в Липецке
Клан Ардзинба начинает переформатирование политики в Абхазии
Министр экономики Грузии ознакомился с ситуацией на абхазском участке «ЭнгурГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ФСБ задержала бывшего министра образования Дагестана
Золотой пистолет ТТ и автоматы Калашникова нашли у премьера Дагестана
Уволены десятки сотрудников провластного портала "Кавказ сегодня"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна