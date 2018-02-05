Бывший руководитель грузинского бюро «Радио Свобода» обвиняет начальство в авторитаризме

05.02.2018 15:42 Бывший руководитель грузинской службы "Радио Свободы" Давид Какабадзе в беседе с "Имедис квира" обвинил руководство организации в управлении авторитарными методами.



"Думаю, нынешние руководители волей или неволей делают то, что бы сделал Путин, если бы его спросили, что бы было хорошо для уничтожения, разрушения этого радио. Возможно, вам это покажется преувеличением, но они управляют радио авторитарными методами"- говорит Давид Какабадзе.



Какабадзе уволили с поста директора грузинского бюро 30 января. Причиной назвали как раз таки разногласия с менеджментом.



В заявлении "Радио Свободы" было сказано, что:



"С тех пор, как в июне 2017 года новое руководство "Общественного вещателя" не продлило нам контракт о размещении в эфире двух еженедельных передач, "Красной зоны" и "ИнтерVIEW", наступил вопрос поиска альтернативных телевизионных партнеров. Позиции руководства Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) и грузинской службы не совпали, что наряду с несколькими другими вопросами, породило острые разногласия между директором службы Давидом Какабадзе и главным редактором компании Ненадом Пейчем.



Путем разрешения трений менеджмент счел освобождение с должности директора грузинской службы, за которым последовал письменный протест всего состава редакции на имя президента РСЕ/РС Тома Кента.



К сожалению, содержание письма просочилось в интернете в неполной форме, после чего появились вышеизложенные вопросы и растерянность, в том числе со стороны телекомпании "Рустави 2. Когда дело заходит о партнерстве, грузинская служба единодушно придерживается позиции, что мы должны сотрудничать с телеканалами, максимально дистанцированными от всех политических сил" - сказано в заявлении.



Заявлению предшествовала статья, опубликованная "BBG Watch", где было сказано, что менеджмент головного офиса "Радио Свободы" принуждал грузинское бюро к сотрудничеству с "Рустави 2".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

