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Грузинский режиссер Мариам Хачвани будет стажироваться в Париже


05.02.2018   17:00
Грузинский кинорежиссер Мариам Хачвани стала участником специальной программы Cinefondation «Резиденции» Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Национальный центр кинематографии Грузии.

Проект «Резиденция» был запущен организаторами одного из самых престижных кинофестивалей в мире в 2000 году. С тех пор программа ежегодно помогает молодым кинорежиссерам сделать первые шаги в кино. В прошлом году резидентом программы стал грузинский режиссер Рати Цителадзе с проектом «Пустой дом».

Мариам Хачвани вошла в список из шести режиссеров со всего мира, отобранных для стажировки. Вместе с Мариам первые шаги в большом кинематографе в резиденции Канн будут делать кинематографисты: Цезарь Асеведо (Cesar Acevedo) и Сантьяго Лозано (Santiago Lozano) из Колумбии, Чиа-Хсинь Лю (Chia-Hsin Liu) из Тайваня, Мин Бахадур Бам (Min Bahadur Bham) из Непала и Сара Керн (Sara Kern) из Словении.

Стажироваться в «Резиденции» Каннского кинофестиваля в Париже Мариам будет с марта до лета 2018 года. За это время она вместе со специалистами разработает сценарий полнометражного фильма, ее также проконсультируют по вопросам организации кинопроизводства.
Параллельно с написанием сценариев, все резиденты будут изучать французский язык.

В программе Cinefondation Residence Хачвани будет работать над развитием кинопроекта «Нене», продюсером которого является Владимир Качарава. Проект уже получил грант престижной международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards в Австралии в 2017 году.

История любви, которая происходит среди суровых нравов жителей Сванетии сначала стала призером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, затем получила приз «Серебряный ангел» за лучшую режиссуру на польском XV Международном кинофестивале Tofifest Film Festival, а во Франции была удостоена Приза зрительской симпатии на Международном кинофестивале Cinemed в Монпелье.

"Новости-Грузия"





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