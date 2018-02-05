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Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом мира
05.02.2018 22:07
Очередное признание Лаши Талахадзе – он побелил в опросе, проведенным Международной федерацией тяжелой атлетики.
Грузинского тяжелоатлета признали лучшим тяжелоатлетом 2017 года.
Для выявления лучшего тяжелоатлета Международная федерация тяжелой атлетики провела опрос в январе 2018 года.
В прошлом году грузинский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Лаша Талахадзе завоевал золотые медали чемпионатов Европы и мира.
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