Гигаури: Служба школьных приставов станет гораздо более независимой

06.02.2018 09:43 Изменения, которые входят в закон, в первую очередь, касаются повышения эффективности службы школьных приставов, — об этом заместитель министра образования и науки Лия Гигаури заявила в передаче Первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».



«Служба школьных приставов будет гораздо более независимой и у нее будет более высокая легитимация. Школьного пристава будет назначать не директор школы, а глава приставов. Мы помним определенные противостояния между школьным обществом и службой приставов, когда пристав назначался службой. Однако, от школ и общества было массовое требование, чтобы он назначался с участием директора», — заявила Гигаури.



По ее словам, закон тогда не позволял школьному приставу осуществлять надзор над директором школы, учителем или любым лицом на территории школы.



«Это положение, которое переросло в системный конфликт, служило политизации образовательной системы. Именно для того, чтобы исчерпать этот конфликт, были инициированы законодательные поправки и одной из сторон соглашения определился и директор, а участником трехстороннего договора стал школьный пристав», — заявила Лия Гигаури.



Как она отметила, сегодняшнее положение показало, что во многих школах пристав вписался в школьное общество. Он подружился с директором, сотрудниками и учениками школы и стал предвзятым, в результате чего не мог осуществлять быстрое реагирование.



«Эта реальность создала спрос, чтобы школьный пристав был более независимым, а между ним и директором сформировались партнерские отношения», — заявила Лия Гигаури.



Законопроект о реформировании службы школьных приставов будет представлен парламенту в ближайшие дни.















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