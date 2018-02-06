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Тбилисская мэрия возместит дополнительные медицинские расходы пострадавшему в метро «Варкетили»
06.02.2018 13:10
Расходы на лечение пострадавших после инцидента в метро «Варкетили» 30 января были покрыты в рамках программы всеобщего здравоохранения. На данный момент все пациенты выписаны из клиник», — об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что расходы на дополнительное медицинское обсулживание пострадавших, в случае необходимости покроет столичная мэрия после предоставления соответствующей документации.
«Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко лично навестил пострадавших в метро «Варкетили» через несколько часов после инцидента. Министр сразу же заявил, что расходы на медицинское обслуживание будут полностью профинансированы программой всеобщего здравоохранения. С первого же дня у соответствующих служб минздрава была постоянная коммуникация с и личными врачами пострадавших.
Идентификация пациентов, состояние их здоровья или информация об оказанных им медицинских услугах является конфиденциальной», — заявили в минздраве.
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