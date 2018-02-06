В Грузии государство поможет беженцам с приобретением квартир и ипотекой

06.02.2018 14:14 Министерство по делам беженцев и расселению приступает к исследованию рынка в рамках программы обеспечения беженцев долгосрочным жильем для покупки как завершенных (принятых в эксплуатацию), так и строящихся квартир по всей Грузии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Заместитель министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, беженцев и расселения Шота Рехвиашвили провел брифинг в связи с этим вопросом.



По его словам, приоритетом при покупке государством жилья для беженцев будут пользоваться двух или трехкомнатные квартиры, а также те строительные компании, которые представят низкие цены и квартиры в кратчайшие сроки. При этом министерство не рассматривает предложения о приобретении квартир в восстановленных зданиях.



Прием заявок начался 25 января и продлится до 10 февраля 2018 года.При этом ведомство решило напрямую обратиться к Ассоциации застройщиков, объединяющей до 45 строительных компаний, чтобы получить от них конкретные предложения.



Исходя из того, что представленные сроки истекают, ведомство еще раз призывает строительные компании активизироваться и внести свои заявки.



Рехвиашвили также коснулся темы осуществляемого министерством проекта помощи семьям беженцев в погашении ипотечного кредита.



«С целью обеспечения долгосрочной жилой площадью государство выдает одноразовую денежную помощь тем семьям переселенцам, которые до 1 января 2018 года по ипотечному кредиту купили дом/квартиру, и она является единственным жильем семьи в собственности», — заявил Рехвиашвили.



Максимальная сумма денежной помощи, выделяемая государством для погашения ипотечного кредита на одну семью беженцев составляет 20 тысяч лари (около8 тысяч долларов).



В рамках этой программы на данном этапе министерство по делам беженцев и расселения покроет кредит 100 семьям переселенцам. Прием заявок начался 10 января и продлится до 12 февраля. В ведомстве призывают переселенцев быть более активными и заполнить заявления. Данный проект осуществляется по всей Грузии.



Получить более подробную информацию по данным проектам можно на сайте министерства www.mra.gov.ge



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