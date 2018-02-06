Пострадавшие от войны 2008 года в поиске ответственности виновников - отчет FIDH и HRIDC

06.02.2018 14:42 Международная федерация по правам человека (FIDH) и организация - ее член в Грузии, Центр по правам человека (HRIDC) с 26 июня 2017 года по 4 июля включительно осуществили миссию в Грузии по установлению фактов, чтобы оценить, как повлияли на жертв преступления, совершенные во время августовской войны 2008 года, и опубликовали отчет в связи с этим.



Члены Международной федерации по правам человека и миссии Центра по правам человека встретились с 34 гражданами в 10 селах, вблизи от разделительной административной линии, существующей между Грузией и де-факто Южной Осетией, и в одном поселении беженцев в Горийском муниципалитете. Пострадавшие заявили им, что влияние пятидневной войны 2008 года распространяется на них по сегодняшний день. Пострадавшие по настоящее время живут в опасной ситуации, в обреченном положении ждут восстановления справедливости, и репарации за тот вред, который был причинен им в ходе августовской войны 2008 года, и результаты которого длятся по сегодняшний день.



Согласно докладу "Международной миссии по установлению фактов, связанных с конфликтом в Грузии", созданного на основании Постановления Совета министров Евросоюза, в результате вооруженного конфликта 2008 года погибли 850 человек, и 100 000 человек покинули свои дома. По данным правительства Грузии, в результате вооруженного конфликта погибло 412 человек, в том числе 228 гражданских лиц, 170 военнослужащих и 14 полицейских; Было ранено 1747 человек, пропали 10 военнослужащих и 14 полицейских. По данным Российской Федерации, в результате конфликта погибло 162 этнических осетин, ранены 255 человек, погибли 48 военных и 162 были ранены. По данным де-факто власти т.н. Южной Осетии, в результате вооруженного конфликта погибли 365 человек, в том числе гражданских лиц и представителей вооруженных сил де-факто т.н. Южной Осетии.



Жертвы также пострадали в результате военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в ходе вооруженного конфликта, таких как уничтожение имущества, мародерство, и преследование на этнической почве.



Многие из жертв, которые были опрошены членами миссии, указали, как они потеряли землю в результате передвижения административной разделительной линии вглубь страны, и как этот факт повлиял на их жизни. Потеря земли, и возможности коммерции затормозила их жизнь, вызвала инфраструктурные проблемы, и сложные условия быта и работы.



Жертвы, с которыми встретились члены объединенной миссии федерации и центра в апреле 2016 года, жили в домах, на которых отмечены четкие следы войны. В некоторых домах нет стекол в окнах. В таких домах вместо окон используются полиэтиленовые пакеты. Некоторые из домов не были отремонтированы, и во дворе видны следы от воздушных и наземных ударов. Некоторые семьи живут в небольших домах, построенных в рамках Европейской программы помощи, которые не предназначены, и не приспособлены для длительного проживания.



Кроме того, многие пострадавшие, с которыми встретились представители совместной миссии федерации и центра, жаловались на физические проблемы, психологическую травму, и недостаток медицинской помощи. Другие утверждали, что они продолжают жить в страхе, потому что административная разделительная линия меняется каждый день, и все более и более глубоко вторгается на территорию Грузии.



Этот факт создает серьезную угрозу их свободе, и порождает страх перед похищением людей со стороны вооруженных сил де-факто т.н. Южной Осетии и российских военнослужащих. Подавляющее большинство из этих случаев касается этнических грузин, собирающих урожай или пасущих скот возле разделительной границы, которая не всегда отчетливо видна или огорожена. Спустя девять лет после вооруженного конфликта 2008 года мало что было сделано для людей, пострадавших от конфликта. Они теряют надежду на восстановление справедливости. На внутреннем уровне видно, что Грузия не предприняла серьезных шагов для наказания людей, которые несут ответственность за вынужденное переселение, убийства, и грабежи сотен грузин.



Следовательно, офис прокуратуры Международного уголовного суда (OTP) должен провести расследование в Грузии, и вести процесс отбора дел в соответствии с нынешним воздействием на жертвы преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта 2008 года.



Международная федерация по правам человека и Центр по правам человека обращается с рекомендацией к Международному уголовному суду, правительству Грузии, международному сообществу, российским властям и де-факто власти т.н. Южной Осетии, и призывает все стороны, чтобы их усилия впредь были направлены на мир и процесс восстановления справедливости соответственно международному праву и стандартам. Таким образом, международные организации, такие как Миссия наблюдателей ЕС, должны иметь возможность на месте оценить ситуацию в т.н. Южной Осетии, чтобы осуществить мониторинг за деятельностью, и выработать необходимые рекомендации.

















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