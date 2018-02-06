Суд по делу об экстрадиции Мустафы Эмре Чабука отложили

06.02.2018 15:57 Заседание по делу о признании допустимым экстрадицию менеджера колледжа «Демиреля» Мустафы Эмре Чабука в Турцию отложен до 19 февраля.



Причиной стало ходатайство стороны защиты о предоставлении дополнительного времени для ознакомлений позиции прокуратуры.



«Мы не согласны с ходатайством прокуратуры об экстрадиции Чабука по целому ряду причин. В том числе и потому, что существуют заключения многих международных организаций о тяжелом положении с точки зрения прав человека в Турции. Совершенно не упоминается заключение Венецианской комиссии, которым негативно оценивается сама та статья, по которой предъявлены обвинения Чабуку», — заявил адвокат Сосо Бараташвили.



Напомним, главная прокуратура Грузии, согласно закону «О международном сотрудничестве в сфере уголовного права» обратилась в суд с ходатайством о признании экстрадиции Мустафы Эмре Чабука в Турцию допустимой.

Информацию распространяет Главная прокуратура.



В ней говорится, что разыскиваемый турецкими правоохранителями по обвинению в членстве в вооруженной террористической организации Мустафа Эмре Чабук был задержан на территории Грузии 24 мая 2017 года.



В информации отмечается, что Мустафе Эмре Чабуку было отказано в предоставлении статуса беженца, в результате чего прокуратура не видит причин, препятствующих его экстрадиции.



«Прокурор обязан обратиться с ходатайством о признании экстрадиции допустимой в соответствующий районный (городской) суд в разумных сроках, который назначает заседание по рассмотрению допустимости экстрадиции в установленный законом срок», — отмечается в информации прокуратуры.















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