«Радио Свобода»: Мы решили расширить представительство в Грузии

06.02.2018 21:03 Директор головного офиса "Радио Свободы" Томас Кент ответил на письмо грузинских неправительственных организаций. В письме отмечено, что "Радио Свобода" постоянно суммирует, и оценивает влияние и стратегии, чтобы усилить ценности, которые идут до аудитории.



"Это обязательно для нас. Наша миссия, обеспечить наивысший стандарт, внедрить новые журналистские возможности, и внимательно вложить инвестиции во все это"- сказано в письме.



По заявлению Томаса Кента, после нескольких месяцев дискуссий и анализа они решили расширить в Грузии представительство и влияние с соблюдением высоких стандартов:



"Это включает, прежде всего, освоение наших цифровых платформ, и в то же время развитие журналистского контента".



По словам Кента, бюро "Эхо Кавказа", как интегрированный элемент, продолжит работу так же как передача "Перспективы". Касательно интервью Саломэ Асатиани, по заявлению Кента, как только найдут ресурс, передача будет возобновлена.



"Мы во всех работах ищем ценности, а не компромисс, это журналистское единство, что является маркой нашего сервиса. Мы создаем сбалансированную, справедливую, и инновационную журналистику. Убежден, что "Радио Свобода" и грузинская команда получит вашу достойную поддержку"- говорится в письме.



События, развитые вокруг "Радио Свобода"



Часть неправительственных организаций потребовала у головного офиса "Радио Свободы" открытую и прозрачную информацию о конфликте и судьбе грузинской службы радио.



Руководитель бюро "Радио Свободы" Марина Вашакмадзе покинула должность после того, как уволили директора бюро Давида Какабадзе.



О разногласиях между менеджментом RFE/RL и руководителем грузинской службы Давидом Какабадзе стало известно несколько дней назад, 23 января.



В статье BBGWatch говорится, что руководители головного офиса принуждали грузинское бюро "Радио Свободы" к сотрудничеству с телекомпанией "Рустави 2".

















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