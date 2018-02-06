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В Потийском театре обрушилась часть потолка


06.02.2018   22:20
Часть потолка обрушилась в здании Потийского театра. Инцидент произошел в то время, когда в здании никто не находился.

По словам директора театра Тенгиза Хухия, это не первое подобное проишествие. «Приняли решение о том, что сразу как подготовим нужную документацию, обратимся к Минкульту с просьбой о приостановке спектаклей и иных мероприятий в театре до ремонта поврежденных участков и проведения экспертизы на безопасность здания», — рассказал Хухия.

В мэрии Поти подтвердили, что информированы о проблеме и готовы оказать необходимое содействие в ее решении в сотрудничестве с Минкультом.

Строительство нового здания театра в Поти завершилось в 2014 году. Оно строилось на протяжении 9 лет и на него было затрачено более 11 млн лари.







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