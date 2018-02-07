Граждане Грузии не пострадали в результате мощного землятресения на Тайване

07.02.2018 11:09 По информации МИД Грузии, граждане Грузии не пострадали в результате мощного землятресения на Тайване.



Подземные толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы на восточном побережье Тайваня в уезде Хуалянь накануне вечером. Землетрясением были разрушены пять зданий, в том числе отель. В 11-этажной гостинице были разрушены три первых этажа, постройка накренилась на бок. Погибли два человека, пострадали более 100.















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