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Квирикашвили: План проведения в Грузии зимней Олимпиады к 2030 году являетя абсолютно реальным
07.02.2018 12:48
«Уже сама заявка о том, что в Грузии будет проведена Олимпиада или существует возможность ее проведения – является очень важной для страны», — считает премьер-министр Грузии.
Как напомнил Георгий Квирикашвили на заседании кабинета-министров, по направлению президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в марте в Грузию прибудет делегация МОК, которая ознакомится с имеющейся ситуацией и перспективой возможности проведения Олимпиады.
«Мы представим план действий, который будет выполнен шаг за шагом. Думаю, мы должны взять этот важный и амбициозныйплан в расчете на перспективу приблизительно к 2030 году», — отметил Квирикашвили, по словам которого, данный план является абсолютно реалистичным
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