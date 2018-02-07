Прокуратура начала расследование по делу возможной растраты средств ОВГ

07.02.2018 14:21 По-прежнему остается темой обсуждения заключение Государственного аудита, согласно которому один из членов Попечительского совета "Общественного вещателя" получал гонорар в течение пяти месяцев после истечения полномочия, а сумма в целом составила 12 800 лари. Данным фактом заинтересовался следственный орган.



По словам бывшего члена Попечительского совета Лелы Гаприндашвили, ей действительно начислялась сумма, но она считала, что это было возмещение за исследовательскую работу, которую она вела для ОВ. Исследование касается концепции общественных советов. По словам Гаприндашвили, периодически она ставила в курс дела председателя и членов Попечительского совета о течении исследования.



Председатель Попечительского совета Григол Гегелия подтвердил желание сотрудничества с Гаприндашвили, но заявил, что Попечительский совет не обсуждал планы на будущее с бывшим членом Попечительского совета. По утверждению председателя, и членов Попечительского совета, стороны не рассматривали ни содержание, ни бюджет проекта.



По заявлению гражданского сектора, зарплата, бесконтрольно выданная бывшему члену Попечительского совета, является подтверждением того, что Попечительский совет и менеджмент вещателя не выполняют возложенные обязательства.



Прокуратура возбудила уголовное дело по возможному хищению суммы, принадлежащей "Общественному вещателю".



По информации прокуратуры, ведется следствие по уголовному делу по факту возможной противоправной растраты средств, принадлежащих "Общественному вещателю" по части 2 статьи 182 УК Грузии.

















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