Для студентов ТГУ построят общежитие

07.02.2018 15:36 Дополнительно будет построено общежитие, рассчитанное на 3 000 студентов, — об этом министр образования Михаил Чхенкели заявил на торжественном приеме, приуроченным к 100-летнему юбилею ТГУ в администрации президента.



По словам Михаила Чхенкели, общежитие построят частные инвесторы и начнется реабилитация второго корпуса ТГУ.



Михаил Чхенкели отметил, что ТГУ является интеллектуальным центром, который вносит значительный вклад в жизнь общества.



«Всех, все общество, студентов, профессоров и преподавателей, сотрудников ТГУ хочу поздравить со 100-летним юбилеем Тбилисского государственного университета. Министерство образования всегда будет поддерживать инициативы, как с точки зрения науки, так и образования, которые осуществляются в университете.



Также, при поддержке министерства, на озере Лиси открылось общежитие. Планируется более широкомасштабный проект. Это общежитие на 3 000 студентов, которое будет построено. Здесь будут участвовать частные инвесторы и скоро начнется реабилитация второго корпуса.



Кроме того, фестиваль науки, который пройдет в этом году, будет посвящен 100-летнему юбилею ТГУ и мероприятие состоится в университете», — заявил Михаил Чхенкели.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

