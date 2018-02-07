|
Для студентов ТГУ построят общежитие
07.02.2018 15:36
Дополнительно будет построено общежитие, рассчитанное на 3 000 студентов, — об этом министр образования Михаил Чхенкели заявил на торжественном приеме, приуроченным к 100-летнему юбилею ТГУ в администрации президента.
По словам Михаила Чхенкели, общежитие построят частные инвесторы и начнется реабилитация второго корпуса ТГУ.
Михаил Чхенкели отметил, что ТГУ является интеллектуальным центром, который вносит значительный вклад в жизнь общества.
«Всех, все общество, студентов, профессоров и преподавателей, сотрудников ТГУ хочу поздравить со 100-летним юбилеем Тбилисского государственного университета. Министерство образования всегда будет поддерживать инициативы, как с точки зрения науки, так и образования, которые осуществляются в университете.
Также, при поддержке министерства, на озере Лиси открылось общежитие. Планируется более широкомасштабный проект. Это общежитие на 3 000 студентов, которое будет построено. Здесь будут участвовать частные инвесторы и скоро начнется реабилитация второго корпуса.
Кроме того, фестиваль науки, который пройдет в этом году, будет посвящен 100-летнему юбилею ТГУ и мероприятие состоится в университете», — заявил Михаил Чхенкели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна