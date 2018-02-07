|
В Грузии азербайджаноязычные и армяноязычные школы восстанавливаются за счет средств США
07.02.2018 16:21
Американский фонд «Millennium Challenge Corporation» финансирует капитальный ремонт 13 школ в Квемо-Картли, в котором компактно проживают азербайджанцы.
Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом было сказано на конференции фонда в Тбилиси.
Директор по инфраструктурным проектам грузинского представительства организации Картлос Кипиани сказал, что 9 восстановленных в регионе школ являются азербайджаноязычными: «Ожидается, что реконструкция школ будет завершена в мае. В регионе Квемо-Картли много школ нуждается в ремонте, однако возможности фонда ограничены. Организация проводит восстановительные работы примерно в 90 школах по всей Грузии».
Что же касается определения нуждающихся в ремонте школ, К. Кипиани отметил, что образовательные заведения выбираются по конкретным критериям: «В правилах выбора школ также были квоты для азербайджано и арямноязычных школ. С помощью средств фонда все школы восстанавливаются на основе единого стандарта».
Отметим, американский фонд «Millennium Challenge Corporation» выделил грант в размере 68 млн. долларов для реализации проектов в связи с образовательной инфраструктуры в Грузии. В 2018 году фонд продолжит работу по восстановлению общественных школ в регионах Грузии. В текущем году организация начнет восстановление 33 общественных школ на западе Грузии. В прошлом году организация завершила восстановление 30 общественных школ в различных регионах Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна