В Грузии азербайджаноязычные и армяноязычные школы восстанавливаются за счет средств США

07.02.2018 16:21 Американский фонд «Millennium Challenge Corporation» финансирует капитальный ремонт 13 школ в Квемо-Картли, в котором компактно проживают азербайджанцы.



Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом было сказано на конференции фонда в Тбилиси.



Директор по инфраструктурным проектам грузинского представительства организации Картлос Кипиани сказал, что 9 восстановленных в регионе школ являются азербайджаноязычными: «Ожидается, что реконструкция школ будет завершена в мае. В регионе Квемо-Картли много школ нуждается в ремонте, однако возможности фонда ограничены. Организация проводит восстановительные работы примерно в 90 школах по всей Грузии».



Что же касается определения нуждающихся в ремонте школ, К. Кипиани отметил, что образовательные заведения выбираются по конкретным критериям: «В правилах выбора школ также были квоты для азербайджано и арямноязычных школ. С помощью средств фонда все школы восстанавливаются на основе единого стандарта».



Отметим, американский фонд «Millennium Challenge Corporation» выделил грант в размере 68 млн. долларов для реализации проектов в связи с образовательной инфраструктуры в Грузии. В 2018 году фонд продолжит работу по восстановлению общественных школ в регионах Грузии. В текущем году организация начнет восстановление 33 общественных школ на западе Грузии. В прошлом году организация завершила восстановление 30 общественных школ в различных регионах Грузии.















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