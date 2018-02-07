Грузия сыграет с Бельгией без ряда основных регбистов

07.02.2018 16:24 Грузия сыграет с Бельгией без ряда основных регбистов. Вне расширенной заявки остались девять исполнителей.



Из-за травм команде не помогут: Мераб Шарикадзе, Лаша Табидзе, Сосо Матиавшили и Бадри Алхазашвили.



Отдых предоставлен: Карлену Асиешвили, Антону Пеикришвили, Вито Колелишвили, Гиорги Бегадзе и Гиорги Кошадзе.



Окончательный состав на игру с бельгийцами Милтон Хейг огласит в пятницу.















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