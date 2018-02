«Как продать войну» - в Грузии снимают новый фильм

07.02.2018 18:26 Начинаются съемки еще одного нового фильма в рамках программы "Снимай в Грузии". "Как продать войну" ("How to sell a War")- так называется фильм художественного жанра, над которым работает грузинская продюсерская компания "20 Steps Productions".



Режиссер фильма - германский продюсер ведущих международных документальных фильмов Рудольф Герцог, для которого работа над этим фильмом будет дебютом в художественном жанре. Он работал над таким известным документальным фильмом, как "Hitler’s Third Reich", и написал книгу того же содержания под названием "Dead Funny", которую журнал " The Atlantic" назвал лучшей книгой года. В то же время наряду с грузинскими и зарубежными артистами одну из главных ролей исполняет известная британская актриса Катерина Паркинсон (Katherine Parkinson).



Сюжет фильма начинается в Лондоне, где через несколько дней должен состояться глобальный благотворительный концерт мира против российско-грузинской войны. Это мероприятие в помощь мира, которое включает множество городов. Это самое большое представление всех времен, которое освещают по глобальному вещанию. Публичной организацией всего этого занимается пиар менеджер Кейт, которая работает на известного, одержимого манией величия шоумена, Гарри Хоупа. Когда российский военный лидер "Борис мясник" заявляет, что огонь прекратится в полночь, Кейт понимает, что это негативно повлияет на них, и грандиозный концерт "Война против войны" сорвется без войны. Кейт и ее группа садится на ближайший рейс в направлении Грузии, чтобы помешать прекращению войны.



Следует отметить, что съемки фильма, которые начнутся 16 марта, будут продолжаться до конца апреля, и в нем будут заняты более 1 200 человек. Исходя из локаций фильма, для съемок были избраны достаточно интересные места, в частности: территории, прилегающие к Тбилиси, Каспи, и Коджори.



В результате международной промо-кампании и презентации ознакомительного характера, которые проводятся в разных странах по всему миру в рамках программы поощрения киноиндустрии "Снимай в Грузии", Грузия, как съемочная площадка, становится все более и более актуальной, и интерес иностранных продюсеров растет.

















