4 218 человек были оштрафованы за загрязнение окружающей среды

07.02.2018 19:39 Служба по надзору «Тбилсервис групп» в результате восьмимесячной работы оштрафовала 4 218 человек за загрязнение окружающей среды.



По информации «Тбилсервис групп», из 4 218 правонарушителей 1379 являются гражданами иностранных стран.



«Пешие инспекторы составили по загрязнению окружающей среды 4 218 протоколов о штрафе, общей суммой в 414 600 лари. Из 4 218 правонарушителей 1379 гражданами иностранных стран. По состоянию на сегодня, за загрязнение окружающей среды различными отходами оштрафованы 4083 лиц и 135 юридических лиц», — заявили в «Тбилсервис групп».



С 3 апреля на улицах Тбилиси начали работать пешие инспекторы, которые имеют право штрафовать за разбрасывание мусора.



Штрафы назначаются следующим образом: за выброшенный в неположенном месте мусор весом до 2 килограммов предстоит заплатить 80 лари, такой же объем мусора, выброшенный из окна здания — 100 лари.



Если же размер выброшенных в неположенном месте отходов превысил 2 килограмма, то штраф составит уже 150 лари, за такой же объем мусора, выброшенный из окна здания придется заплатить 500 лари.



Инспектор уполномочен штрафовать владельцев собак и других домашних животных: в случае загрязнения общественной территории фекальными массами размер штрафа составит 50 лари.



Также запрещено разбрасывать автомобильные покрышки – штраф выброшенные шины в количестве, не превышающем пяти, составляет 150 лари. Тем же, кто выбросит пять или больше покрышек, придется заплатить штраф в размере – 500 лари.



Штраф для физических лиц в случае загрязнения окружающей среды опасными отходами, составит 400 лари, а для юридических лиц размер штрафа возрастает до 1000 лари.

















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