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Под грузинским флагом на зимней Олимпиаде выступят четыре спортсмена


07.02.2018   21:47
В этом году зимняя олимпиада пройдет в Южной Корее, в городе Пхенчхан. На масштабных турнирах четыре спортсмена представят Грузию в трех видах:

Фигурное катание — Морис Квителашвили

Морис Квителашвили родился в Москве 17 марта 1995 года и на первом этапе карьеры выступал на международных турнирах от имени России.

На первом мероприятии сезона 2016 года (Кубок Санта Клауса) он уже представил Грузию и завоевал золотую медаль.

От имени Грузии Морис уже принял участие в 8 турнирах.

Весной 2016 года он принял решение перейти под флаг Грузии. Первые соревнования за новую страну он провёл в декабре в Будапеште, где занял первое место на турнире Санта-Клауса. В конце января Морис дебютировал в Остраве на европейском чемпионате и занял шестое место. При этом он улучшил все свои прежние спортивные достижения и завоевал для своей родины квоту двух спортсменов на следующий чемпионат. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, где фигуристу удалось занять место во второй десятке. При этом он сумел пройти квалификацию на предстоящую Олимпиаду в Южной Кореи и улучшил свои прежние спортивные достижения в сумме и произвольной программе.

Ясон Абрамашвили — горнолыжный спорт

Ясон Абрамашвили (д/р: 26/04/1988) – бакурианский лыжник, который представил Грузию на Олимпиаде 2010 в Ванкувере в слаломе и гигантском слаломе. От имени Грузии он принимал участие и в Олимпиаде в Сочи. В гигантском слаломе в Канаде он завоевал 46 место, а в слаломе на Олимпиаде в Сочи вышел на второе место.

В 2010 году Ясон был знаменосцем грузинской делегации.

Нино Циклаури — горнолыжный спорт

Нино Циклаури (д/р: 01.07.1993) была знаменосцем грузинской делегации на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В феврале 2018 года на итальянском курорте Доббиако прошел международный горнолыжный турнир под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), в котором Нино заняла призовое, третье место.

На олимпиаде 2010 года Нино заняла 50-ое место в слаломе. В 2014 году в Сочи она вышла на 49-ое место в гигантском слаломе.

Георгий Согоян — сани

Георгий Согоян (д/р: 07.08.1997) принял участие в молодежном чемпионате мира в 2015 и 2017 годах. В 2015 году он занял 25-ое место, а в 2017 – 19-ое. В рейтинге Кубка мира он находится на 55-ом месте.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане станет для него первым олимпийским опытом.






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