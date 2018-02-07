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В музеях и заповедниках Грузии появятся виртуальные туры
07.02.2018 22:18
Агентство по охране культурного наследия начинает внедрять в музеях и заповедниках туры виртуальной реальности. С помощью презентационных стендов виртуальной реальности на территориях местные граждане и туристы могут полноценно ознакомится с памятниками культурного наследия. Проект предусматривает и адаптированные виртуальные стенды для лиц с ограниченными возможностями.
Первый стенд виртуальной реальности был установлен в комплексе Уплисцихе. Первыми гостями стенда были воспитанники «Центра благополучия и развития» с ограниченными возможностями.
Сегодня же на территории комплекса Уплисцихе глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Антидзе и исполнительный директор «VRex Immersive» Николоз Гогочури оформили меморандум, которые предусматривает оснащение музеев и заповедников современными технологиями.
В ближайшем будущем стенды виртуальной реальности появятся и в комплексе Вардзия.
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