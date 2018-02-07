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В Ереване состоялась презентация армянского перевода книги Михеила Саакашвили
07.02.2018 23:25
В Ереване состоялась презентация армянского перевода книги Михеила Саакашвили "Пробуждение силы", которая вышла два года назад в Украине.
Перевод подготовил Микаэль Нахапетян, книга опубликована издательством «Ноян Тапан», тиражом 500 экземпляров
За последние несколько недель презентация книги дважды переносилась из-за отказа владельцев помещений, переводчик и издатели полагают, что отказ мотивирован политическими причинами, что отчасти подтвердил депутат Народного собрания Ширак Торосян, обвинив Саакашвили в армянофобии. Тем не менее, несколько десятков человек пришли в Yankee Pub в центре Ервана, чтобы приобрести книгу и получить автограф переводчика.
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