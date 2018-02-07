Специальный приз жюри Непальского фестиваля фильмов достался грузинскому фильму

07.02.2018 23:26 Специальный приз жюри Непальского фестиваля фильмов достался грузинскому фильму

Грузинская кинокартина стала обладателем специального приза жюри Непальского международного фестиваля фильмов. «Keep smiling», или «Улыбайтесь» является трагикомедией режиссера Русудан Чкония, снятой в 2012 году.



Премьера фильма состоялась на 69-ом Венецианском кинофестивале. Кинолента была представлена на 85-ой церемонии награждения премии «Оскар» в категории – лучший фильм на иностранном языке, однако не смогла попасть в список кандидатов.



Фильм «Keep smiling», или «Улыбайтесь» — это трагикомедия. Десять женщин, семь из которых очень бедны, отчаянно борются за первенство на конкурсе красоты для матерей, имеющих более трех детей. В награду победительница получит квартиру и 25000 долларов. Праздник красоты постепенно превращается в ад, и героини становятся перед главным вопросом: можно ли чего-то добиться, не потеряв своё человеческое достоинство?















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