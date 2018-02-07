Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Двое грузин попали в список номинантов «Хелен Хейз» 2018 года


07.02.2018   23:31
В список номинантов награждения театральных деятелей премией имени Хелен Хейз 2018 года, которое называют американским театральным «Оскаром», вновь попали Ирина и Вато Цикуришвили. В этот раз они представлены в номинации – лучшая хореография, за спектакль, поставленный в основанном ими же театре Synetic – «Приключения Питера Пэна».

Театр Synetic и его грузинские и американские деятели искусств названы еще в двух категориях. Это номинации – лучший дизайн костюма и адаптация оригинального сценария и музыки.

Список номинантов уже известен СМИ. Они представлены в 47 категориях. Победителей премии имени Хелен Хейз назовут в мае.

Премию начали вручать в 1983 году. Торжественная церемония награждения ее лауреатов проходит каждой весной. Премия носит имя легендарной американской актрисы Хелен Хейз и учреждена в целях поощрения театральных работников, постоянно проживающих в районе Большого Вашингтона, а также иногородних трупп, выступающих с гастролями в американской столице.

Основанный 17 лет назад в Вашингтоне театр Synetic не раз становился обладателем престижной награды имени Хелен Хейз. Первую награду поставленный в театре «Гамлет» получил одновременно в трех номинациях, в том числе и в категориях – лучшая режиссура и лучшая хореография. На сегодня театр Synetic является обладателем более 30 наград и был номинирован в более 117 категориях.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
С культурой грузинского вина и вином из квеври ознакомились на выставке вина во Франции
ГУАМ и Япония обменялись опытом поддержки малого и среднего бизнеса
НБГ ожидает приближения уровня инфляции к целевому показателю в текущем году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
Житель села Рике Паата Рогава освобожден из т.н. Драндской тюрьмы
Цихелашвили: ЕС четко разделяет нашу миротворческую политику
Оккупанты провели в Абхазии масштабные военные учения
Как корейские, армянские, и турецкие бизнесмены делят Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия: при поддержке ЕС Дом моды стал первопроходцем местной швейной промышленности
Адвокат правозащитника Оюба Титиева подал жалобу на бездействие следствия
Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна