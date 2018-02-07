Двое грузин попали в список номинантов «Хелен Хейз» 2018 года

07.02.2018 23:31 В список номинантов награждения театральных деятелей премией имени Хелен Хейз 2018 года, которое называют американским театральным «Оскаром», вновь попали Ирина и Вато Цикуришвили. В этот раз они представлены в номинации – лучшая хореография, за спектакль, поставленный в основанном ими же театре Synetic – «Приключения Питера Пэна».



Театр Synetic и его грузинские и американские деятели искусств названы еще в двух категориях. Это номинации – лучший дизайн костюма и адаптация оригинального сценария и музыки.



Список номинантов уже известен СМИ. Они представлены в 47 категориях. Победителей премии имени Хелен Хейз назовут в мае.



Премию начали вручать в 1983 году. Торжественная церемония награждения ее лауреатов проходит каждой весной. Премия носит имя легендарной американской актрисы Хелен Хейз и учреждена в целях поощрения театральных работников, постоянно проживающих в районе Большого Вашингтона, а также иногородних трупп, выступающих с гастролями в американской столице.



Основанный 17 лет назад в Вашингтоне театр Synetic не раз становился обладателем престижной награды имени Хелен Хейз. Первую награду поставленный в театре «Гамлет» получил одновременно в трех номинациях, в том числе и в категориях – лучшая режиссура и лучшая хореография. На сегодня театр Synetic является обладателем более 30 наград и был номинирован в более 117 категориях.















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