Илия Второй: ТГУ внес большой вклад, который должна была выполнить грузинская церковь, но не смогла этого сделать

08.02.2018 12:10 «Тбилисский государственный университет внес большой вклад, который должна была выполнить грузинская церковь, но она не смогла этого сделать, потому что коммунистический режим лег на Грузию тяжелым гнетом», — заявил Католикос – Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй на торжественном мероприятии посвященном 100 – летнему юбилею ТГУ.



«Поздравляю всех с историческим днем. Поздравляю с праздником нашего Великого царя Давида Агмашенебели.



В первую очередь, хочу почтить память и благословить тех людей, которые заложили основу Тбилисскому государственному университету. Хочу благословить личность, который первый благословил этот университет.



Святейший и Блаженнейший Кирион, Католикос – Патриарх всея Грузии. Он совершил обряд благословения ТГУ. Университет является показателем грузинской культуры, нашего прошлого, настоящего и будущего, это символ нашего интеллекта и духовности. Тяжелый путь прошла Грузия после основания этого университета, но та деятельность, которая велась здесь – это чудо. Это великий вклад, который должна была выполнить грузинская церковь, но не смогла этого сделать, так как коммунистический режим пал тяжелым гнетом на страну. Мы не представляем Грузию без наших великих ученых, Иванэ Джавахишвили и Корнелия Кекелидзе. Я был на похоронах Корнелия Кекелидзе. В то время Католикосом – Патриархом был Эфрем Второй и он был учеником Кекелидзе. Взять имя Эфрем, Патриарху посоветовал сам Кекелидзе. Поздравляю всех еще раз с вековым юбилеем университета у которого есть прекрасные профессора – преподаватели и светлое будущее», — сказал Патриарх.



Илия Второй благословил профессоров – преподавателей и всю Грузию.















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