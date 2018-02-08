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Кубок мира FIFA привезли в Грузию


08.02.2018   12:58
Кубок мира FIFA в Грузии. Главный символ Чемпионата мира по футболу 2018 — Кубок мира FIFA встретили в Тбилисском международном аэропорту мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламентского комитета спорта и по делам молодежи Михаил Кавелашвили, генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири и вице — президенты ФФГ Александр Рехвиашвили и Каха Чумбуридзе.

Кубок мира FIFA в Грузию сопроводил французский футболист — ветеран, чемпион мира по футболу Кристиан Карамбё.

«Я рад, что Кубок мира находится в Тбилиси. для меня честь, что я привез трофей в Грузию. Я очень рад встрече с Кахой Каладзе и другими ветеранами футбола. Благодарю «Кока — Кола» за инициаторство этого тура», — отметил Карамбё.

Главный символ Чемпионата мира по футболу 2018 будет выставлен на показ в «Тбилиси Молл» сегодня, в 13:00. Желающие смогут увидеть Кубок мира до конца дня.

Кубок мира доставили в Грузию при партнерстве столичной мэрии, федерации футбола и Кока – Кола.

Кубок мира FIFA путешествует до начала чемпионата мира по футболу по шести континентам, 51 стране и 91 городу и в том числе и приехал на один день в Тбилиси.

Объездив почти весь мир, главный трофей грядущего Мундиаля привезут в Москву, столицу страны принимающей турнир – РФ.

Чемпионат мира по футболу 2018 будет проходить в городах России с 14 июня по 15 июля. Прямые трансляции матчей эксклюзивно будет передавать Первый канал Общественного вещателя Грузии.






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