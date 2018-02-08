|
Междугородный автобус полностью сгорел на Рикотском перевале
08.02.2018 13:17
Пассажирский автобус, следовавший по автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сгорел на Рикотском перевале, сообщает телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошел на рассвете. Около 20 пассажиров и водитель автобуса успели покинуть транспортное средство. Во время происшествия никто не пострадал, однако автобус сгорел полностью.
На месте были мобилизованы две группы пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар полостью ликвидирован.
По предварительной информации, автобус следовал от ТПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе в Тбилиси.
Причины начала пожара не известны.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна