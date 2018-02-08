Междугородный автобус полностью сгорел на Рикотском перевале

08.02.2018 13:17 Пассажирский автобус, следовавший по автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сгорел на Рикотском перевале, сообщает телеканал «Рустави 2».



Инцидент произошел на рассвете. Около 20 пассажиров и водитель автобуса успели покинуть транспортное средство. Во время происшествия никто не пострадал, однако автобус сгорел полностью.

На месте были мобилизованы две группы пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар полостью ликвидирован.



По предварительной информации, автобус следовал от ТПП «Сарпи» на грузино-турецкой границе в Тбилиси.



Причины начала пожара не известны.















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