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Иранцы провели в Тбилиси акцию против своего правительства


08.02.2018   13:24
7 февраля в Тбилиси, у посольства Ирана состоялась акция протеста. Находящиеся в Грузии иранцы протестовали против политики власти Исламской Республики Иран.

Собравшиеся у посольства держали транспаранты с надписью "Долой диктатора". На плакате одного из участников было написано: "Иран источник терроризма и диктатуры в регионе". Участники акции держали также флаги дореволюционного (шахского) Ирана.

Находящиеся в Грузии иранцы проводили акции против лидеров Исламской Республики Иран параллельно демонстрациям, начавшимся в Иране в декабре минувшего года, но после ослабления протестной волны и здесь прекратились акции.

На демонстрациях в декабре 2017 года и январе текущего года в городах Ирана выступили тысячи людей. Сначала протест начался с требований социально-экономического характера, но кампания вскоре же приняла политический окрас. Участники акции протестовали как против внутренней, так и внешней политики президента и правительства, а также растущего вмешательства лидеров духовенства в управление страны. В столкновениях с полицией погибли 21 человека.






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