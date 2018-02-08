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В университете патриархии может появиться факультет кибербезопасности


08.02.2018   13:47
В университете патриархии планируется открыть новые факультете. Учебные программы разрабатываются в направлении кибербезопасности и финансово-экономической области. Об этом Первому каналу заявил владыка Иакоб, который находится в США.

От имени патриархии владыка Иакоб проводит переговоры с представителями американских университетов.

По информации владыки, пока проходят встречи с университетами — предположительными партнерами. В организации встреч участвуют посольство Грузии в США и дипломатическое представительство америки в Грузии.

Как пояснил находящийся в Вашингтоне с визитом владыка Иакоб Первому каналу, ведутся переговоры, чтобы лекции на новых факультетах читали приглашенные их США профессора.






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