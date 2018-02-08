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Афгана Мухтарлы на два дня выпустили из тюрьмы


08.02.2018   16:34
Находящегося под арестом журналиста Афгана Мухтарлыотпустили домой для участия в поминках родственников. Информацию об этом распространяет интернет-издание Haqqin.az.

В Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана республики сообщили, что исходя из принципов гуманизма, Афгану Мухтарлы в виде исключения было разрешено принять участие в поминках близких родственников.

Информация в связи с гибелью сестры и двух племянниц Афгана Мухтарлы в селе Закатала была распространена в конце декабря прошлого года.

Как ссобщили тогда азербайджанские СМИ, причина гибели родственников Мухтарлы стала утечка газа.

Афган Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая 2017 года на территории Балакенского района при незаконном пересечении азербайджанской границы. При задержании Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. При обыске у него была обнаружена крупная сумма денег.

Балакенский районный суд приговорил Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы.






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