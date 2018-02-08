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В Олимпийской деревне подняли флаг Грузии (+видео)
08.02.2018 17:17
В Олимпийской деревне южнокорейского города Пхёнчхан торжественно подняли флаг Грузии. На церемонии присутствовали члены грузинской делегации и спортсмены.
Напомним, что Грузию на зимней Олимпиаде представляют четыре спортсмена. Это – горнолыжники Ясон Абрамашвили и Нино Циклаури, фигурист Мирис Квителашвили и саночник Георгий Согоян.
Торжественная церемония открытия Олимпиады состоится 9 февраля в 15 часов по тбилисскому времени.
Прямые репортажи с открытия и состязаний зрителям представит Общественный Вещатель.
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