В публичных школах будут проводить онлайн-уроки с участием профессоров ТГУ

08.02.2018 18:42 С сентября в публичных школах начнется проект «Эврика», — об этом министр образования и науки Михаил Чхенкели заявил выступая с речью на мероприятии по случаю 100-летнего юбилея Тбилисского государственного университета.



По его словам, во всех 2085 школах Грузии одновременно будут проводиться онлайн-уроки по разным предметам, цель которых – пробудить любовь к мышлению среди молодых.



«В проект будет вовлечен Тбилисский государственный университет со своим интеллектуальным потенциалом, своими профессорами и учеными. Именно профессора государственного университета и других ВУЗ-ов станут той движущей силой, которая будет осуществлять этот проект», — заявил Михаил Чхенкели.

















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