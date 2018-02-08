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В публичных школах будут проводить онлайн-уроки с участием профессоров ТГУ
08.02.2018 18:42
С сентября в публичных школах начнется проект «Эврика», — об этом министр образования и науки Михаил Чхенкели заявил выступая с речью на мероприятии по случаю 100-летнего юбилея Тбилисского государственного университета.
По его словам, во всех 2085 школах Грузии одновременно будут проводиться онлайн-уроки по разным предметам, цель которых – пробудить любовь к мышлению среди молодых.
«В проект будет вовлечен Тбилисский государственный университет со своим интеллектуальным потенциалом, своими профессорами и учеными. Именно профессора государственного университета и других ВУЗ-ов станут той движущей силой, которая будет осуществлять этот проект», — заявил Михаил Чхенкели.
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