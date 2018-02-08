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«Многонациональная Грузия» представила итоги мониторинга выборов в органы местного самоуправления


08.02.2018   19:17
Общее гражданское движение «Многонациональная Грузия» представило итоги комплексного мониторинга выборов в органы местного самоуправления 2017 года.

Целевым ареалом мониторинга были избирательный участки, населенные этническими меньшинствами.

Согласно отчету, таких значительных нарушений, который оказали бы влияние на окончательные результаты выборов, не было. По заключению организации, в избирательном процессе не были нарушены фундаментальные права и свободы.

«Активную политическую кампанию вели «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия», «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Единое национальное движение» и «Шенебис модзраоба». Особой активностью и масштабностью покрытия аудитории избирателей отличалась «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия», — говорится в отчете.

В день выборов, 21 октября прошлого года, «Многонациональная Грузия» зафиксирована 40 инцидентов и представила в участковые избирательные комиссии 11 жалоб, восемь из которых были удовлетворены.







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