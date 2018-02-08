Патриарший местоблюститель подарил ТГУ икону Богородицы

08.02.2018 19:21 «Учредители университета желали основать ТГУ именно на тех ценностях, которым поклонялся Давид Агмашенебели» — заявил патриарший местоблюститель, владыко Шио в кафедральном соборе Пресвятой Троицы во время торжественной литургии посвященной столетнему юбилею Тбилисского государственного университета.



«Поздравляю всех с этим днем. Сегодня, Святая церковь отмечает день поминовения Давида Агмашенебели – «Давитоба» и вековой юбилей основания ТГУ. Святой Давид Агмашенебели был великим царем в истории нашей нации, имя которого связано с возрождением и объединением нашего народа. Возрождение с политической, научной и культурной точек зрения. Агмашенебели был основателем больших научных и образовательных школ. Особенно примечательна академия Гелати. Все устроенные им мероприятия, мирские или церковные, связаны с христианским сознанием.С Божьей помощью он смог осуществить много больших дел, поэтому не случайно учредители выбрали этот день для основания ТГУ. Благословляю Тбилисский государственный университет, профессоров – преподавателей, студентов и желаю продолжать им великие традиции альма – матера», — отметил владыка Шио.



Владыка Шио передал ТГУ в подарок икону Богоматери.















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