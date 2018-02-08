Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Патриарший местоблюститель подарил ТГУ икону Богородицы


08.02.2018   19:21
«Учредители университета желали основать ТГУ именно на тех ценностях, которым поклонялся Давид Агмашенебели» — заявил патриарший местоблюститель, владыко Шио в кафедральном соборе Пресвятой Троицы во время торжественной литургии посвященной столетнему юбилею Тбилисского государственного университета.

«Поздравляю всех с этим днем. Сегодня, Святая церковь отмечает день поминовения Давида Агмашенебели – «Давитоба» и вековой юбилей основания ТГУ. Святой Давид Агмашенебели был великим царем в истории нашей нации, имя которого связано с возрождением и объединением нашего народа. Возрождение с политической, научной и культурной точек зрения. Агмашенебели был основателем больших научных и образовательных школ. Особенно примечательна академия Гелати. Все устроенные им мероприятия, мирские или церковные, связаны с христианским сознанием.С Божьей помощью он смог осуществить много больших дел, поэтому не случайно учредители выбрали этот день для основания ТГУ. Благословляю Тбилисский государственный университет, профессоров – преподавателей, студентов и желаю продолжать им великие традиции альма – матера», — отметил владыка Шио.

Владыка Шио передал ТГУ в подарок икону Богоматери.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Гудаури пройдут дипломатические горнолыжные состязания
Валютный фонд положительно оценил экономическое положение Грузии - Минэкономики
Bloomberg советует любителям лыжного спорта поехать в Гудаури
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
Вахтанг Колбая требует вернуть информационный выпуск на абхазском языке в эфир ОВГ
Почему дело Гиги Отхозория не попало в отчет правительства А/Р Абхазии - критика оппозиции
В оккупированной Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья
1644 абхазов и осетин получили медицинские услуги в медучреждениях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе
Американские конгрессмены об отношениях с Грузией
МВФ: Грузия развивается быстрее, чем мы думали
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна