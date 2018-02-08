Паата Бурчуладзе будет допрошен в суде завтра

08.02.2018 21:10 Учредитель фонда «Иавнана» Паата Бурчуладзе будет допрошен в суде завтра. Бурчуладзе ответит на вопросы прокуратуры по поводу деятельности упомянутого фонда.



Всемирно известный бас прибыл в Грузию несколько дней назад и готов ответить на вопросы прокуратуры. На данном этапе неизвестно, в котором именно часу состоится допрос Бурчаладзе в присутствии судьи.



Как известно, дело касается растраты средств фонда «Иавнана», в связи с чем прокуратура начала расследование на основании заявления, внесенного одной из неправительственных организаций.















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