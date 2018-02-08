|
Паата Бурчуладзе будет допрошен в суде завтра
08.02.2018 21:10
Учредитель фонда «Иавнана» Паата Бурчуладзе будет допрошен в суде завтра. Бурчуладзе ответит на вопросы прокуратуры по поводу деятельности упомянутого фонда.
Всемирно известный бас прибыл в Грузию несколько дней назад и готов ответить на вопросы прокуратуры. На данном этапе неизвестно, в котором именно часу состоится допрос Бурчаладзе в присутствии судьи.
Как известно, дело касается растраты средств фонда «Иавнана», в связи с чем прокуратура начала расследование на основании заявления, внесенного одной из неправительственных организаций.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна