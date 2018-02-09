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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов


09.02.2018   12:49
Спортивный арбитражный суд (САS) принял вердикт по итогам рассмотрения апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на Олимпиаду-2018. Ни одному из подавших апелляцию не было разрешено принять участие в Олимпийских играх. Решение было объявлено в главном пресс-центре Пхёнчхана утром, в день открытия зимних Олимпийских игр.

Выездная комиссия CAS сочла, что Олимпийский комитет не допустил никаких нарушений, а принятое им решение не является дискриминационным или несправедливым. Генеральный секретарь CAS Матье Риб заявил, что в ходе рассмотрения дел россиян судом были изучены критерии, которыми МОК руководствовался при предоставлении приглашений российским спортсменам. Он указал, что эти критерии не могут считаться неприемлемыми, так как, несмотря на приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР), россиянам была предоставлена возможность выступить на Играх под олимпийским флагом.

В первом списке заявителей было 32 человека, среди которых — шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион Сочи-2014 биатлонист Антон Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Во второй список заявителей входили еще 15 человек — 13 атлетов и 2 тренера, оправданные CAS.

Олимпийский комитет счел решение Спортивного арбитражного суда поддержкой борьбы с допингом.

«Мы приветствуем решение Спортивного арбитражного суда, которое поддерживает борьбу с допингом и дает ясность для всех спортсменов», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter МОК.






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