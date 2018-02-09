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Паата Бурчуладзе будет допрошен сегодня в Тбилисском городском суде
09.02.2018 13:35
Учредитель фонда «Иавнана», всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе будет допрошен сегодня в Тбилисском городском суде в 11:00.
Об этом заявил «Первому каналу» адвокат Бурчуладзе Сосо Бараташвили. По словам правозащитника, Бурчуладзе ответит на вопросы прокуратуры по поводу деятельности упомянутого фонда.
По словам Бараташвили, всемирно известный бас прибыл в Грузию несколько дней назад и готов ответить на вопросы прокуратуры.
Как известно, дело касается растраты средств фонда «Иавнана», в связи с чем прокуратура начала расследование на основании заявления, внесенного одной из неправительственных организаций.
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