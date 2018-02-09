Потийский драматический театр временно прекратил работу в целях безопасности

09.02.2018 14:21 Спектакль, запланированный сегодня в драматическом театре Поти имени Валериана Гуния, не состоится в знак протеста.



Напомним, несколько дней назад в фойе театра обвалилась большая часть потолка. Произошло это поздно ночью, и никто не пострадал. А три года назад сорвался сценический лифт, и один из сотрудников получил тяжелое повреждение позвоночника, по сегодняшний день он прикован к инвалидной коляске.



Несмотря на тяжелую аварийную ситуацию здания, наряду со спектаклями в театре систематически проводились культурно-познавательные и детские мероприятия города.



"Мы приняли решение временно прекратить рабочий процесс с целью безопасности всех людей. Мы реально запустили много проектов, которые, разумеется, не собираемся останавливать. Но в данной конкретной ситуации, пока не будут предприняты конкретные шаги, и не будут урегулированы все те проблемы, которые сейчас имеют место быть в этом здании, мы не сможем принять зрителя, или провести какое-либо мероприятие"- отметил Тенгиз Хухия.



В 2014 году мэрия Поти приняла здание в эксплуатацию. На его строительство, которое заняло 9 лет, было потрачено более 11 миллионов лари. Крыша открытого с большой помпезностью театра пропустила дождь. Артисты не раз заявили, что зданию срочно требуется экспертиза и реабилитация. О проблеме были информированы Министерство культуры и спорта, мэрия, и строительная компания, которая согласно договору в течение пяти лет обязана исправить все выявленные недостатки. Однако в течение всего этого времени происходило только детальное изучение сложившегося положения.



В ближайшие дни администрация театра вместе с местной властью встретится с представителями Министерства культуры в Тбилиси. Артисты надеются, что вернутся в Поти с положительным ответом.

















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