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Национальная сборная Грузии сыграет товарищеский матч со сборной Люксембурга
09.02.2018 14:24
Национальная футбольная команда Грузии сыграет очередной товарищеский матч. Команда Владимира Вайса в рамках подготовительного этапа Лиги Наций УЕФА 5 июня проведет очередной товарищеский матч со сборной Люксембурга в Люксембурге.
Информацию об этом распространяет Федерация футбола Грузии.
Сборная Люксембурга, как и Грузии, будет выступать и дивизионе "Д" розыгрыша Лиги Наций. Во второй группе Люксембург будет противостоять Беларуси, Молдове, и Сан-Марино. Напомним, что в первой группе сборная Грузии встречается с Латвией, Казахстаном, и Андоррой.
До товарищеского матча с Люксембургом сборная Грузии сначала примет Литву 24 марта, а 27 марта сыграет с Эстонией.
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