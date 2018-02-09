Национальная сборная Грузии сыграет товарищеский матч со сборной Люксембурга

09.02.2018 14:24 Национальная футбольная команда Грузии сыграет очередной товарищеский матч. Команда Владимира Вайса в рамках подготовительного этапа Лиги Наций УЕФА 5 июня проведет очередной товарищеский матч со сборной Люксембурга в Люксембурге.



Информацию об этом распространяет Федерация футбола Грузии.



Сборная Люксембурга, как и Грузии, будет выступать и дивизионе "Д" розыгрыша Лиги Наций. Во второй группе Люксембург будет противостоять Беларуси, Молдове, и Сан-Марино. Напомним, что в первой группе сборная Грузии встречается с Латвией, Казахстаном, и Андоррой.



До товарищеского матча с Люксембургом сборная Грузии сначала примет Литву 24 марта, а 27 марта сыграет с Эстонией.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

