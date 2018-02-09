|
Австрийские ученые помогут восстановить каштановые леса в Имерети
09.02.2018 15:33
Национальное лесное агентство при поддержке инвестиционной компании BP приступает к мероприятиям по восстановлению каштановых лесов в Имеретии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
В Грузию прибыли иностранные специалисты, которые вместе с грузинскими коллегами уже побывали в регионе и на месте ознакомились с существующим положением. Как известно, более десяти лет назад деревья съедобных каштанов в Имеретии начал поражать эндотиевый рак. Повержены были каштановые леса в Зестафонском, Харагаульском и Ткибульском районах.
На данный момент происходит изучение проблемы и разработка плана по управлению лесами. Также идет работа над проектом восстановления экосистемы леса, реализация которого начнется в этом году. В исследованиях принимают участие ученые-сотрудники Исследовательского института лесов Австрии.
Фото: министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии
Возбудителем рака коры каштана является сумчатый гриб. Он развивается в коре и камбии стволов, ветвей, корней. Сначала пораженные участки дерева слегка темнеют, а затем приобретают красновато-бурую окраску. Источником инфекции служат больные деревья, пни, кора, порубочные остатки и лесоматериалы, заготовленные из зараженных деревьев.
При проникновении инфекции в корни заболевает и поросль. Развитию болезни способствует мягкий, влажный климат. Болезнь приводит к ослаблению и усыханию насаждений каштана съедобного.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна