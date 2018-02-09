Австрийские ученые помогут восстановить каштановые леса в Имерети

09.02.2018 15:33 Национальное лесное агентство при поддержке инвестиционной компании BP приступает к мероприятиям по восстановлению каштановых лесов в Имеретии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



В Грузию прибыли иностранные специалисты, которые вместе с грузинскими коллегами уже побывали в регионе и на месте ознакомились с существующим положением. Как известно, более десяти лет назад деревья съедобных каштанов в Имеретии начал поражать эндотиевый рак. Повержены были каштановые леса в Зестафонском, Харагаульском и Ткибульском районах.



На данный момент происходит изучение проблемы и разработка плана по управлению лесами. Также идет работа над проектом восстановления экосистемы леса, реализация которого начнется в этом году. В исследованиях принимают участие ученые-сотрудники Исследовательского института лесов Австрии.

Фото: министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии



Возбудителем рака коры каштана является сумчатый гриб. Он развивается в коре и камбии стволов, ветвей, корней. Сначала пораженные участки дерева слегка темнеют, а затем приобретают красновато-бурую окраску. Источником инфекции служат больные деревья, пни, кора, порубочные остатки и лесоматериалы, заготовленные из зараженных деревьев.



При проникновении инфекции в корни заболевает и поросль. Развитию болезни способствует мягкий, влажный климат. Болезнь приводит к ослаблению и усыханию насаждений каштана съедобного.



"Новости-Грузия"











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