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Австрийские ученые помогут восстановить каштановые леса в Имерети


09.02.2018   15:33
Национальное лесное агентство при поддержке инвестиционной компании BP приступает к мероприятиям по восстановлению каштановых лесов в Имеретии, сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В Грузию прибыли иностранные специалисты, которые вместе с грузинскими коллегами уже побывали в регионе и на месте ознакомились с существующим положением. Как известно, более десяти лет назад деревья съедобных каштанов в Имеретии начал поражать эндотиевый рак. Повержены были каштановые леса в Зестафонском, Харагаульском и Ткибульском районах.

На данный момент происходит изучение проблемы и разработка плана по управлению лесами. Также идет работа над проектом восстановления экосистемы леса, реализация которого начнется в этом году. В исследованиях принимают участие ученые-сотрудники Исследовательского института лесов Австрии.
Фото: министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии

Возбудителем рака коры каштана является сумчатый гриб. Он развивается в коре и камбии стволов, ветвей, корней. Сначала пораженные участки дерева слегка темнеют, а затем приобретают красновато-бурую окраску. Источником инфекции служат больные деревья, пни, кора, порубочные остатки и лесоматериалы, заготовленные из зараженных деревьев.

При проникновении инфекции в корни заболевает и поросль. Развитию болезни способствует мягкий, влажный климат. Болезнь приводит к ослаблению и усыханию насаждений каштана съедобного.

"Новости-Грузия"





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