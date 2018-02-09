Делегация Грузии на торжественном открытии Олимпиады (+видео)

09.02.2018 18:04 В Пхёнчхане проходит торжественная церемония открытия Зимних Олимпийских игр.



На торжественной церемонии вместе с другими олимпийскими делегациями вышли и грузинские спортсмены. Знаменосцем делегации был саночник Морис Квителашвили.



Грузинская делегация на играх представлена четырьмя спортсменами. Ясон Абрамашвили – горнолыжный спорт (четыре дисциплины), Нино Циклаури – горнолыжный спорт (три дисциплины), Георгий Согоян – санный спорт и Морис Квителашвили – фигурное катание. Для Ясона Абрамишвили это уже четвертая олимпиада, а для Нино Циклаури – третья. Остальные спортсмены дебютируют на зимних играх.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

