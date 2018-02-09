В Тбилиси протестуют актеры цирка

09.02.2018 20:12 Члены Союза деятелей цирка Грузии требуют от властей разрешить им организацию и проведение платных представлений в школах страны. Свои требования работники цирка озвучили на протестной акции, прошедшей сегодня у здания министерства образования в Тбилиси.



По словам протестующих, после запрета на проведение шоу для учащихся в 2006 году, актеры цирка лишились основного источника своих доходов.



Члены акции требуют встречи с министром образования Грузии Михаилом Чхенкели и грозятся продолжать акции протеста до выполнения их требований. Один из актеров Георгий Макаридзе объявил голодовку.



«Я актер, клоун. 26 декабря провел акцию протеста у офиса народного защитника Грузии. Голодал потому, что у нас нет финансирования, в школы страны нас не впускают. Из одного ведомства посылают в другое. Тогда нам обещали помощь, но ничего не выполнили. Я не уйду отсюда, пока нас не выслушают. Мы обратились с просьбой к президенту, к премьер-министру, к мэру, но нас никто не слышит», — сказал Макаридзе корр. «Новости-Грузия».



По словам еще одного участника акции — актера Ильи Габуния, положение артистов еще более ухудшилось после продажи здания Тбилисского цирка.

«Цирка больше нет, цирк продан. Мы были актерами цирка, но нас выгнали оттуда. Потом мы решили создать Союз деятелей цирка Грузии, мы в основном работали в Турции, но и там положение ухудшилось, наши представления больше не нужны. Наше требование заключается в том, чтобы нас впустили в школы страны. Наши представления по цене будут доступными для всех, а социально незащищенные смогут присутствовать бесплатно», — сказал Габуния.



Актеры цирка отметили, что у них подготовлена программа как для школьников, так и для воспитанников детских садов. Продолжительность этих шоу составляет от одного до двух часов, а максимальная цена билета – 5 лари. В Союзе деятелей цирка Грузии также считают, что их представления положительно смогут повлиять на ситуацию с насилием среди подростков.

«СМИ часто пишут о жестокости детей, подростков. Я уверен, что, если они с детства будут смотреть на наши представления, смотреть на наших животных в них не будет никакой жестокости», — сказал Габуния.



В пресс-службе Минобразования, в свою очередь, заявляют, что реализация билетов на цирковые представления выходит за рамки полномочий ведомства. В министерстве отметили, что причина акции протеста им непонятна, поскольку цирковые шоу не является частью образовательного процесса.



Тбилисский цирк на сегодняшний день является частной собственностью. Осенью 2017 года здание, построенное в 1939 году, выставили на продажу.



Согласно информации, на фейсбук-странице цирка, в последний раз представление там состоялось 20 января. Шоу проводила приезжая труппы. Этим Тбилисский цирк закрыл сезон, новый сезон до сих пор не был анонсирован.



"Новости-Грузия"











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