Азербайджанский певец EMIN выступит с концертом в Тбилиси

09.02.2018 20:56 Азербайджанский певец и композитор EMIN 1 июня выступит c сольным концертом в столице Грузии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта. Выступление артиста состоится на сцене концертного зала Tbilisi Concert Hall.



Напомним, что 10 февраля стартует большое гастрольное турне EMINа по городам России. В 2018 году EMIN представит новую сольную программу – "Бумеранг 2018".



В трек-лист программы войдут последние сольные песни, представленные музыкантом в 2017 году, а также композиции из нового дуэтного альбома "Прости, моя любовь".



Каждый сольный концерт EMINа – музыкальное приключение, где артист не боится экспериментировать и раскрываться публике с разных сторон.















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