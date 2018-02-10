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В Тбилиси подростки избили двоих своих сверстников


10.02.2018   12:17
Двое школьников пострадали во время массовой драки подростков в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Инцидент произошел в пятницу вечером на проспекте Акакия Церетели. В драке принимали участие до 30-и человек. Оба пострадавших занимаются моделингом и сотрудничают с одним модельным агентством. Одному из них 14 лет, другому – 16.

Они были доставлены в Тбилисскую центральную детскую клинику имени Иашвили. По словам врачей, состояние обоих пациентов удовлетворительное. В ближайшее время их выпишут из клиники, и они продолжат лечение дома.

«Предположительно, эти дети были избиты своими сверстниками. У одного из них многочисленные экскориации в области лица и на других участках тела. У второго пациента рваные раны на бедре и в области виска», — сказала журналистам педиатр Тамар Кикишвили.

Она также сообщила, что причиной массовой драки послужила словесная перепалка, завязавшаяся после того, как один из молодых людей на улице попросил у юношей-моделей сигарету. Также известно, что ранения подросткам были нанесены металическими палками.
Несколько участников драки были допрошены полицией. МВД в связи с произошедшим начало следствие по 126-й статье УК Грузии — «насилие».






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