В Тбилиси подростки избили двоих своих сверстников

10.02.2018 12:17 Двое школьников пострадали во время массовой драки подростков в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел в пятницу вечером на проспекте Акакия Церетели. В драке принимали участие до 30-и человек. Оба пострадавших занимаются моделингом и сотрудничают с одним модельным агентством. Одному из них 14 лет, другому – 16.



Они были доставлены в Тбилисскую центральную детскую клинику имени Иашвили. По словам врачей, состояние обоих пациентов удовлетворительное. В ближайшее время их выпишут из клиники, и они продолжат лечение дома.



«Предположительно, эти дети были избиты своими сверстниками. У одного из них многочисленные экскориации в области лица и на других участках тела. У второго пациента рваные раны на бедре и в области виска», — сказала журналистам педиатр Тамар Кикишвили.



Она также сообщила, что причиной массовой драки послужила словесная перепалка, завязавшаяся после того, как один из молодых людей на улице попросил у юношей-моделей сигарету. Также известно, что ранения подросткам были нанесены металическими палками.

Несколько участников драки были допрошены полицией. МВД в связи с произошедшим начало следствие по 126-й статье УК Грузии — «насилие».















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