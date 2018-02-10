СМИ: Убийца сына Додо Гугешашвили покинул Грузию

10.02.2018 14:11 Сына полковника запаса ВС Грузии Додо Гугешашвили – Нодара Гугешашвили, могли убить из-за конфликта, который произошел у него с неким молодым человеком. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на родных и близких семьи.



На семью Гугешашвили напали 7 февраля. По данным МВД, неизвестный человек из огнестрельного оружия стрелял в 59-летнюю женщину и ее 33-летнего сына в их квартире в Дигомском массиве в Тбилиси. Сын Гугешашвили скончался на месте.



«Может быть семья и знала его, потому что всегда, когда я приходил к ним домой, она смотрела в глазок и спрашивала: «Кто там?». Когда я называл свое имя и фамилию, говорил, что я — Дато, она мне сразу открывала дверь. Додо не открыла бы дверь незнакомцу», — сказал друг семьи Давид Мухигули.



Конфликт, который мог послужить поводом для нападения на Гугешашвили, произошел несколько лет назад, недалеко от Тбилисского моря. Нодар Гугешашвили поссорился с неким молодым человеком из-за девушки. В конфликте принимали участие и другие люди – друзья Гугешашвили. Спустя некоторое время человек, с которым у Нодара произошла ссора, был арестован по обвинениям, не связанным с упомянутым конфликтом. После освобождения из заключения, он решил отомстить Гугешашвили.

Официально это версию не подтверждают в МВД, указывая на то, что не могут разглашать подробностей до завершения следствия. Вместе с тем, в ведомстве также считают, что семья Гугешашвили знала нападавшего.



Полиция продолжает поиски нападавшего уже три дня. Известно, что предполагаемый злоумышленник уже идентифицирован. По данным «Рустави 2», он покинул Грузию.



Что касается состояния Додо Гугешашвили, которая с огнестрельным ранением в область груди была доставлена в Национальный медицинский центр имени Гудушаури, то она остается в реанимационном отделении. Женщина контактна, ее состояние стабильно тяжелое.



Гугешашвили является единственным свидетелем произошедшего. Следователи допросят ее, как только врачи дадут соответствующее разрешение.

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное убийство» и «попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.



Новости-Грузия











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