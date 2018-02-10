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В Гудаури проходят соревнования по горнолыжному спорту для дипломатов
10.02.2018 14:12
Соревнования для дипломатов DipSki-2018 проходят сегодня на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.
Турнир проводится уже во второй раз по инициативе министерства иностранных дел Грузии и при поддержке Компании развития горных курортов. Цель турнира — популяризация горнолыжных курортов Грузии.
В этом году участниками мероприятия стали более 100 представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, а также члены Кабмина страны.
Участников приветствовал представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Грузии Нильс Скотт. Также к гостям обратился вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и директор Компании развития горных курортов Сандро Онопришвили.
Говоря о потенциале горнолыжных курортов, Онопришвили напомнил, что Грузия заинтересована в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года, о чем уже проинформирован Международный олимпийский комитет (МОК).
«Мы страна-кандидат на проведение Олимпиады 2030 года. До этого Грузия примет Чемпионат мира по фристайлу в сноубординге. Что касается Олимпиады, напомню, что 6-9 марта Грузию посетят эксперты Олимпийского комитета, которые оценят текущее состояние. Именно на основании их заключения наши зимние курорты будут развиваться», — сказал Онопришвили.
В рамках турнира DipSki-2018 гости также посетили школу приключенческого туризма в Гудаури, которая расположена на высоте 2800 метров над уровнем моря.
Для победителей соревнований установлены призы и памятные подарки.
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