Регби: Грузия спокойно переиграла Бельгию

10.02.2018 16:19 В первом, за 13 лет, матче в Кутаиси, «Лелос» порадовали местных болельщиков уверенной сухой победой.



На «Айя Арене» встретились сборные разных весовых категорий. Подопечные Милтона Хейга доминировали почти всю встречу, организовав семь попыток. Бека Циклаури забил шесть реализаций.



У гостей был всего один шанс набрать очки, но бьющий бельгийцев смазал штрафной с 30-35 метров.



Грузия (28) 47:0 (0) Бельгия

Попытки: Чилачава (9), Мамукашвили (15), Жвания (25), Циклаури (40), Пруидзе (55), Тодуа (66), Сичинава (75) – нет;

Реализации: Циклаури (10, 16, 26, 40, 68, 76) – нет;

Штрафные: нет – нет.















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