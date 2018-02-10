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Регби: Грузия спокойно переиграла Бельгию
10.02.2018 16:19
В первом, за 13 лет, матче в Кутаиси, «Лелос» порадовали местных болельщиков уверенной сухой победой.
На «Айя Арене» встретились сборные разных весовых категорий. Подопечные Милтона Хейга доминировали почти всю встречу, организовав семь попыток. Бека Циклаури забил шесть реализаций.
У гостей был всего один шанс набрать очки, но бьющий бельгийцев смазал штрафной с 30-35 метров.
Грузия (28) 47:0 (0) Бельгия
Попытки: Чилачава (9), Мамукашвили (15), Жвания (25), Циклаури (40), Пруидзе (55), Тодуа (66), Сичинава (75) – нет;
Реализации: Циклаури (10, 16, 26, 40, 68, 76) – нет;
Штрафные: нет – нет.
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